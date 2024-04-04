Белый дом отверг возможность возобновления экспорта СПГ

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В Соединённых Штатах опровергли данные о том, что ради согласования конгрессом пакета помощи Киеву Белый дом готов пересмотреть решение главы государства Джо Байдена о приостановке заключения новых договоров на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом информирует РИА Новости.
Пресс-секретарь резиденции президента Америки Карин Жан-Пьер заявила, что подобные сведенья не соответствует действительности.
Жан-Пьер отметила, что Байден все ещё поддерживает решение о приостановке выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ «с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения».
До этого стало известно, что запасы газа в Европе к концу отопительного сезона составят рекордные 58%. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Жан-Пьер отметила, что Байден все ещё поддерживает решение о приостановке выдачи дополнительных лицензий на экспорт СПГ «с целью проведения оценки экономических и климатических последствий для населения».
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Алина Юрчак