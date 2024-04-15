WSJ: США признались в плане уничтожить санкциями российский проект «Арктик СПГ-2»

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Америка использует санкции, чтобы сорвать реализацию проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что Вашингтон приостановил поставки специализированных танкеров в Россию и пытается усложнить строительство альтернативных судов.
Сообщается, что некоторые судостроительные компании отказываются заключать контракты с Россией. Они боятся попасть под вторичные санкции. Японская Mitsui O.S.K. Lines сообщала, что не будет работать с российским проектом, хотя ранее была готова зафрахтовать три судна, а Южнокорейская Hanwha Ocean отменила планы по строительству трех судов.
В статье отмечается, что РФ пытается сама построить танкеры, но для обшивки газохранилищ нужны мембранные системы, на разработке которых специализируется французская компания Gaztransport & Technigaz, прекратившая работу в России.
Помимо этого, в начале апреля Reuters писал, что из-за санкций компания НОВАТЭК может сократить масштабы «Арктик СПГ-2». Она планирует запустить только две производственные линии, а третью перебросить на строительство нового завода в Мурманске.
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«Мы хотим гарантировать, что «Арктик СПГ-2» будет мертвым. Очень сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа, который она ранее отправляла в Европу», — сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.
Сообщается, что некоторые судостроительные компании отказываются заключать контракты с Россией. Они боятся попасть под вторичные санкции. Японская Mitsui O.S.K. Lines сообщала, что не будет работать с российским проектом, хотя ранее была готова зафрахтовать три судна, а Южнокорейская Hanwha Ocean отменила планы по строительству трех судов.
В статье отмечается, что РФ пытается сама построить танкеры, но для обшивки газохранилищ нужны мембранные системы, на разработке которых специализируется французская компания Gaztransport & Technigaz, прекратившая работу в России.
Помимо этого, в начале апреля Reuters писал, что из-за санкций компания НОВАТЭК может сократить масштабы «Арктик СПГ-2». Она планирует запустить только две производственные линии, а третью перебросить на строительство нового завода в Мурманске.
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Дарья Осипова