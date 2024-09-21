«Вопреки всем прогнозам»: отмечено резкое снижение темпов роста экономики Китая

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Национальное бюро статистики Китая обнародовало данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста промышленного производства в стране. Сведения приводит РИА Новости.
Отмечается, что снижение темпов роста китайской экономики наблюдается четвёртый месяц подряд. Таких показателей не было с периода пандемийных ограничений 2021 года. Заметнее всего замедление происходит в областях металлургии и сельского хозяйства.
По данным бюро, в августе этого года внутренний спрос вырос всего лишь на 2,1% вместо прогнозируемых 2,5%. При этом рост потребления товаров повседневного спроса по-прежнему растёт, однако медленными темпами. А вот в сфере производства стройматериалов и автомобилей фиксируется отрицательная динамика.
Также негативная тенденция наблюдается и в секторе внешнего спроса. Reuters пишет, что в прошлом году экспорт Китая снизился на 4,6% впервые с 2016 года. А к маю текущего года сокращение показателей достигло 7,6% в годовом исчислении.
Несмотря на то, что Китай сохраняет за собой статус мирового поставщика промышленных товаров, торговые противоречия с США и Евросоюзом негативно сказываются на всей экономике страны.
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По данным бюро, в августе этого года внутренний спрос вырос всего лишь на 2,1% вместо прогнозируемых 2,5%. При этом рост потребления товаров повседневного спроса по-прежнему растёт, однако медленными темпами. А вот в сфере производства стройматериалов и автомобилей фиксируется отрицательная динамика.
Также негативная тенденция наблюдается и в секторе внешнего спроса. Reuters пишет, что в прошлом году экспорт Китая снизился на 4,6% впервые с 2016 года. А к маю текущего года сокращение показателей достигло 7,6% в годовом исчислении.
Несмотря на то, что Китай сохраняет за собой статус мирового поставщика промышленных товаров, торговые противоречия с США и Евросоюзом негативно сказываются на всей экономике страны.
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Анастасия Чинкова