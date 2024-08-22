Россия и Китай будут сотрудничать в сфере видеоигр и ИИ

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Россия и Китай решили усилить сотрудничество в области искусственного интеллекта. Об этом сообщили РИА Новости.
В коммюнике говорится, что стороны будут работать над тем, чтобы двустороннее сотрудничество развивалось и приносило пользу.
Кроме того, стороны выразили готовность поддержать создание рабочей группы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в рамках подкомиссии по связи и информационным технологиям Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Это позволит запустить взаимодействие по обмену опытом и лучшими практиками в сфере регулирования этики и промышленного применения искусственного интеллекта.
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«Они договорились активизировать практическое взаимодействие в области искусственного интеллекта, основываясь на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде. Также планируется усилить координацию по вопросам, связанным с глобальным управлением», - сообщили в ведомстве.
Кроме того, стороны выразили готовность поддержать создание рабочей группы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в рамках подкомиссии по связи и информационным технологиям Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.
Это позволит запустить взаимодействие по обмену опытом и лучшими практиками в сфере регулирования этики и промышленного применения искусственного интеллекта.
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Мира Полтева