Китай анонсировал первое с 1978 года повышение пенсионного возраста

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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей сообщил о намерении с 1 января 2025 года начать постепенное повышение пенсионного возраста. Об этом пишет Xinhua.
Отметим, что в Китае один из самых низких в мире уровней пенсионного возраста. Последний раз его поднимали в 1978 году. Власти страны отмечают стремительное старение населения и нехватку рабочих рук.
В настоящее время китаянки, работающие в офисах, выходят на пенсию в 55 лет. При этом работницы фабрик – в 50 лет. Мужчины в стране выходят на пенсию в 60 лет. За ближайшие 15 лет эта планка постепенно дорастёт до показателей в 58, 55 и 63 года соответственно.
Начиная с 2030 года минимальных срок уплаты взносов в пенсионный фонд, который необходим для получения пенсионных выплат, будет постепенно увеличиваться с 15 до 20 лет и ежегодно будет расти на шесть месяцев.
Власти Китая объяснили, что в стране средняя продолжительность жизни населения достигла рекордного значения в 78,6 года, а к 2050 году она, по прогнозам, превысит 80 лет. При этом численность работающего населения уменьшается.
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В настоящее время китаянки, работающие в офисах, выходят на пенсию в 55 лет. При этом работницы фабрик – в 50 лет. Мужчины в стране выходят на пенсию в 60 лет. За ближайшие 15 лет эта планка постепенно дорастёт до показателей в 58, 55 и 63 года соответственно.
Начиная с 2030 года минимальных срок уплаты взносов в пенсионный фонд, который необходим для получения пенсионных выплат, будет постепенно увеличиваться с 15 до 20 лет и ежегодно будет расти на шесть месяцев.
Власти Китая объяснили, что в стране средняя продолжительность жизни населения достигла рекордного значения в 78,6 года, а к 2050 году она, по прогнозам, превысит 80 лет. При этом численность работающего населения уменьшается.
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Анастасия Чинкова