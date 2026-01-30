Центробанк выпустит мини-сериал с хомяком и бобром о финансовой грамотности
Банк России по Центральному федеральному округу выпустил анимационный мини-сериал «Изи деньги», который учит подростков и молодежь финансовой грамотности. Тизер с хомяком Хомой и бобром Бобой уже доступен в Сети.
Как сообщает «Газета.Ru», в ролике Хома тратит деньги на эмоциях, сталкивается с кредитами, высокими процентами и коллекторскими атаками. В то же время Боба внимательно читает документы, оценивает риски и сохраняет сбережения. Пресс-служба Банка России пояснила, что мини-сериал показывает одну и ту же ситуацию с двух сторон: Хома теряет деньги из-за легкомысленности, а Боба приумножает их, следуя простым правилам финансовой безопасности.
Премьера серий состоится в феврале, марте и апреле: 12 февраля — «Киберфренд», 24 февраля — «Мелкий шрифт», 10 марта — «Натапал в минус», 19 марта — «Ставка не зашла», 30 марта — «В инете посоветовали», 9 апреля — «Не ломбард». Сериал обещает наглядно показать подросткам, как принимать правильные финансовые решения.
