На ПМЭФ раскрыли сроки строительства предприятий в Подмосковье

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Инвесторы в Подмосковье строят предприятия в среднем 12-18 месяцев, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ПМЭФ в интервью для РБК.
Если раньше заводы и предприятия в Подмосковье строились за 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев, отметил Андрей Воробьев, добавив, что это хороший темп.
В первую очередь губернатор такие высокие темпы с простым процессом оформления документов на строительство для бизнеса. В регионе данный процесс максимально оцифрован – все можно сделать онлайн.
Отмечается, что Центр содействия строительства Московской области помогает инвесторам с оформлением документов.
В настоящее время в Подмосковье реализуется 4000 проектов. Воробьев резюмировал, что это около 700 миллиардов рублей.
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В первую очередь губернатор такие высокие темпы с простым процессом оформления документов на строительство для бизнеса. В регионе данный процесс максимально оцифрован – все можно сделать онлайн.
«Если вы в Московской области что-либо хотите построить, а мы в этом заинтересованы, потому что вы вкладываете деньги, обеспечиваете рабочие места и налоги. Еще если технологии, то вообще замечательно. Мы заинтересованы, чтобы вы, потенциальный инвестор, быстро построили то, что задумали», – подчеркнул глава региона.
Отмечается, что Центр содействия строительства Московской области помогает инвесторам с оформлением документов.
«Эта услуга бесплатная. Таким образом мы увидели заметный рост количества коммерческой недвижимости, и эту практику дальше тиражируем и максимально продвигаем», – отметил губернатор.
В настоящее время в Подмосковье реализуется 4000 проектов. Воробьев резюмировал, что это около 700 миллиардов рублей.
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Александр Климов