Второй этап расселения аварийного жилья в Подмосковье охватит 35 тыс. жителей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Жителей домов Московской области, признанных аварийными до 2017 года, расселят в первой половине 2025-го.
Такой срок назвал губернатор региона Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям.
Он добавил, что следующая цель – расселить дома, признанные аварийными после 2017 года. Второй этап охватит 35 тыс. жителей.
Воробьёв напомнил, что в Подмосковье реализуют 17 проектов реновации для расселения ветхого и аварийного жилья.
С января 2024 года в регионе приступили к новому этапу программы переселения аварийных домов, которые были признаны таковыми с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Жители могут выбрать сертификат для переселения либо получить квартиру в построенном доме или купленную на вторичном рынке.
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«Президент ставит задачу в следующие пять лет не снижать темпов расселения аварийного жилья. Весной достроим последние 14 домов в Шатуре, Дмитрове, Сергиево Посаде, Богородском городском округе и Талдоме. Туда переедут в завершение программы 4,3 тыс. человек», – сказал глава региона.
Он добавил, что следующая цель – расселить дома, признанные аварийными после 2017 года. Второй этап охватит 35 тыс. жителей.
Воробьёв напомнил, что в Подмосковье реализуют 17 проектов реновации для расселения ветхого и аварийного жилья.
С января 2024 года в регионе приступили к новому этапу программы переселения аварийных домов, которые были признаны таковыми с 1 января 2017 по 1 января 2022 года. Жители могут выбрать сертификат для переселения либо получить квартиру в построенном доме или купленную на вторичном рынке.
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Лора Луганская