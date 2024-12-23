В Подмосковье осталось рекультивировать лишь один полигон коммунальных отходов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области завершили рекультивацию 27 полигонов твёрдых коммунальных отходов. Остался лишь один действующий комплекс – полигон «Тимохово».
Такие данные привёл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в обращении к жителям по итогам года.
Рекультивация полигонов ТКО в Подмосковье в рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология» стартовала в 2019 году. За шесть лет удалось рекультивировать 24 полигона. До конца декабря этого года рассчитывают завершить работы ещё на трёх – «Лесная», «Непейно» и «Шатурский».
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«Экологическое благополучие – тема, особенно актуальная для Подмосковья. Если ты здесь живешь, ты хочешь, чтобы всё было чисто и комфортно. Мы завершили рекультивацию 27 полигонов ТКО. Остался один действующий комплекс, к которому нужно подступиться, – «Тимохово» в Богородском городском округе. Нужно найти решение, чтобы на территории больше не оставалось ни одной брошенной свалки с фильтратом или чем-то, что раздражает жителей», – подчеркнул глава региона.
Рекультивация полигонов ТКО в Подмосковье в рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология» стартовала в 2019 году. За шесть лет удалось рекультивировать 24 полигона. До конца декабря этого года рассчитывают завершить работы ещё на трёх – «Лесная», «Непейно» и «Шатурский».
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Лора Луганская