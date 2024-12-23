В Подмосковье до 2027 года модернизируют 30 очистных сооружений

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В нескольких городских округах Подмосковья до 2027 года завершат строительство и модернизацию очистных сооружений.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе ежегодного обращения к жителям.
Воробьёв добавил, что эта работа ведётся в рамках одного из нацпроектов и будет завершена полностью.
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«Отдельная большая тема – это очистные сооружения. Они необходимы для жизни, без них она невозможна. Мы ведём работы по модернизации и строительству очистных. Это большие затраты – от 5 до 10 млрд рублей в зависимости от объёма работ. Среди таких проектов – Солнечногорск, Дмитров, Клин, Лосино-Петровский, Наро-Фоминск, Павловский Посад, Чехов и Электросталь. Всего до 2027 года завершим модернизацию или строительство более 30 объектов», – пояснил губернатор.
Воробьёв добавил, что эта работа ведётся в рамках одного из нацпроектов и будет завершена полностью.
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Лора Луганская