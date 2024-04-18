Воробьёв: малый бизнес в Подмосковье составляет четверть ВВП

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье работают 700 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, в деятельности которых задействованы 513 тыс. физических лиц. Такими данными поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, малый бизнес в регионе составляет четверть валового регионального продукта.
«Надеюсь, что малый бизнес будет расти. Для нас это четверть валового регионального продукта. Малые предприятия в услугах в торговле, в производстве делают свое дело. У нас 700 тыс. предприятий, 513 тыс. задействовано физических лиц в малом и среднем бизнесе. Это то, что мы постоянно сопровождаем и стараемся поддержать разными программами. Предприниматель, начинающий дело, может получить поддержку государства», – рассказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».Губернатор упомянул и об удобстве для инвесторов запуска своих предприятий на территории региональных индустриальных парков. Всего в регионе действуют 69 таких образований. Их загрузка – порядка 90%.
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Лора Луганская