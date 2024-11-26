Ozon захотел «перебраться» с Кипра в Россию

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Ozon вынес на голосование акционеров вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию. Обсуждение состоится 27 декабря, как сообщает на сайт компании.
В рамках этой инициативы предлагается зарегистрировать компанию в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области в статусе международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»).
Как отметили в пресс-службе, Ozon два с половиной года анализировал возможные стратегии для устойчивого развития в условиях геополитической и экономической нестабильности. Решение о редомициляции станет частью долгосрочной адаптации бизнеса.
Ранее журнал Forbes включил Ozon в тройку самых убыточных компаний России. По данным МСФО, чистый убыток маркетплейса за 2023 год составил 42,7 миллиарда рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Ozon с 1 ноября уберет возможность оплаты почти всех товаров при получении.
Компания Ozon начала доставку покупателям первых товаров из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск.
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Как отметили в пресс-службе, Ozon два с половиной года анализировал возможные стратегии для устойчивого развития в условиях геополитической и экономической нестабильности. Решение о редомициляции станет частью долгосрочной адаптации бизнеса.
Ранее журнал Forbes включил Ozon в тройку самых убыточных компаний России. По данным МСФО, чистый убыток маркетплейса за 2023 год составил 42,7 миллиарда рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Ozon с 1 ноября уберет возможность оплаты почти всех товаров при получении.
Компания Ozon начала доставку покупателям первых товаров из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск.
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Мария Моисеева