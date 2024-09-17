Воробьёв объяснил смысл возможных ограничений для мигрантов в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв разъяснил суть предлагаемых ограничений на работу трудовых мигрантов в некоторых сферах в регионе. Он уверен, что бизнес сам найдёт грамотное решение в тех местах, где иностранную рабочую силу использовать нельзя.
«Есть экономика, а есть безопасность. Есть сферы, где нам нужна иностранная рабочая сила, а есть те, где лучше без неё. В строительстве и логистике мы внедряем более жёсткий контроль за мигрантами, а в медицине, образовании, социальных услугах ограничиваем доступ иностранцам, работающим по патентам. Также важно избежать вовлечённости мигрантов в торговлю алкоголем, табаком, в уличный общепит. Уверен, бизнес найдет грамотное и рациональное решение во всех сферах, где нельзя использовать мигрантов», – сказал Воробьёв РИА Новости.На днях зампред подмосковного правительства Наталия Маслёнкина предложила с 2025 года ограничить работу мигрантов по патенту. Предполагается, что с 1 января начнёт действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания на нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также в спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.
Инициатива была высказана в ходе совещания губернатора с областным правительством и главами городских округов.
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