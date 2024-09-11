Володин: Запрет мигрантам привозить семьи в РФ поддержат большинство депутатов

Фото: Сайт Кремля
Большинство депутатов Госдумы поддержат закон, запрещающий мигрантам привозить с собой семьи в Россию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября.
Спикер парламента отметил, что работа над соответствующим законопроектом сейчас идет в Госдуме.
Кроме этого спикер предложил увеличить срок нахождения иностранцев в браке с россиянами для получения гражданства РФ – более двух лет.
Ранее группа депутатов нижней палаты парламента внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам, не имеющим гражданства РФ, право на перевозку в страну семей. Также усилить требования к детям мигрантов в российских школах предложил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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«Не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи», – сказал Володин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).
Кроме этого спикер предложил увеличить срок нахождения иностранцев в браке с россиянами для получения гражданства РФ – более двух лет.
«Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть не два года, может быть три года, может быть четыре года. Брак от этого только станет крепче. Если это брак, по любви», – отметил Володин.
Ранее группа депутатов нижней палаты парламента внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам, не имеющим гражданства РФ, право на перевозку в страну семей. Также усилить требования к детям мигрантов в российских школах предложил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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Лия Мурадьян