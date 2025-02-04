Воробьёв объявил о старте приёма заявок по двум программам для малого и среднего бизнеса

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В Подмосковье начался приём заявок для малого и среднего бизнеса по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Программа «Маркетплейсы» компенсирует до 500 тыс. рублей (до 50%) на комиссию, продвижение и доставку товаров на 13 площадках, в том числе OZON, Яндекс.Маркет, Авито, СберМегаМаркет.
Программа «Франшизы» возвращает до 2 млн рублей (до 50%) при запуске бизнеса по подмосковным франшизам и до 1 млн рублей (до 50%) – для франшиз из других регионов России.
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Программа «Франшизы» возвращает до 2 млн рублей (до 50%) при запуске бизнеса по подмосковным франшизам и до 1 млн рублей (до 50%) – для франшиз из других регионов России.
«Видим большой отклик от подмосковного бизнеса. В прошлом году 187 предпринимателей получили 50 млн рублей на развитие торговли на маркетплейсах, а 128 компаний – 64 млн рублей на развитие по франшизе. Подать заявку на получение субсидии можно до конца мая», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Он добавил, что обе программы реализуют в Подмосковье по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
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Лора Луганская