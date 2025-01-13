Андрей Майоров станет новым руководителем Мострансавто

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил нового гендиректора подмосковного перевозчика Мострансавто. Им стал Андрей Майоров.
«Майоров Андрей Владимирович, генеральный директор Мострансавто. Мы достаточно хорошо знаем Андрея Владимировича. Человек молодой, инициативный. Я очень надеюсь, Андрей, что за это время вы сформировали команду, чтобы покорить эту вершину. Я также пытался донести важность нашей совместной работы с Москвой по разным направлениям, включая транспорт. Предстоит большая работа по совместному внедрению проектов в транспорте, водоснабжении, дорожной инфраструктуре и других областях», – сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Воробьёв назвал партнерство с Москвой ключевым элементом. Он рассказал, что в период новогодних и рождественских выходных посвятил времени было общению с руководством столицы.
«Редко можно встретить человека, который считает себя только жителем Подмосковья или Москвы. Мы видим развитие индивидуального строительства, видим, как большое число людей отдыхает и зимой, и летом, живёт, работает, приезжает как в Подмосковье, так и в Москву. Мы единый мегаполис и претендуем на то, чтобы быть комфортным и современным пространством. Люди должны чувствовать приятные изменения, и наша задача – обеспечить их», – отметил глава региона.Компания «Мострансавто» была основана в 1926 году. Это автотранспортное предприятие, охватывающее Московскую область и частично Москву. В 2019 году было преобразовано из ГУП в акционерное общество.
С июля прошлого года обязанности гендиректора предприятия исполнял Дмитрий Минченко, ранее работавший замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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