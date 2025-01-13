Глава подмосковного Минздрава Забелин станет зампредом правительства региона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Министра здравоохранения Московской области Максим Забелин станет заместителем председателя правительства региона. С соответствующим предложением выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Хотел бы сказать о кадровых изменениях, которые мы предлагаем. Прежде всего, Забелин Максим Васильевич. Его кандидатура на должность заместителя председателя правительства должна быть рассмотрена Мособлдумой. Это очень важный блок, поскольку все мы уделяем внимание здравоохранению», – сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.По словам губернатора, телемедицина и мировой опыт говорят о том, что сегодня беспокойство жителей вызывает запись к врачу. Однако проблема не ограничивается только первичным звеном, хотя оно больше всего загружено и сложно для трансформации.
«Важно и качество работы стационаров. Мы продолжаем проводить большую работу по капремонту больниц. Но это не только про стены или побелку. Это, прежде всего, про эффективность их работы. Лучшие практики должны быть с нами, и именно на это, Максим Васильевич, будет направлен фокус вашей работы», – подчеркнул губернатор.Ранее Воробьёв предложил на должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.
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Лора Луганская