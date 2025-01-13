Губернатор Воробьёв предложил возглавить Минтранс Подмосковья Марату Сибатулину

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил на должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина. Он представил его на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«На должность министра транспорта и дорожной инфраструктуры номинируется Марат Сибатулин. Вы человек опытный, инициативный. Надеюсь, что всё, что я пытался донести, для вас является интересным. Безусловно, дорожный и транспортный блок для нас крайне важен. Мы видим большую нагрузку на дорожно-транспортную сеть, есть запрос на обслуживание. Очень важны муниципальные дороги, их качество, аварийность, смертность», – сказал губернатор.Губернатор напомнил, что идеология президента России отталкивается от того, что ожидает житель как Подмосковья, так и всей страны.
«От того, как мы будем управлять автобусами, как будем реализовывать мероприятия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах, будь то установка шумозащитных экранов или обеспечение безопасности, зависит очень многое», – добавил Воробьёв.Сейчас Сибатулин занимает должность первого замминистра стройкомплекса Подмосковья.
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