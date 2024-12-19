Ксения Собчак планирует задать вопрос Владимиру Путину в ходе пресс-конференции

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Журналистка Ксения Собчак пришла на совмещённую пресс-конференцию и прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Она сообщила, что надеется задать свой вопрос, но от оглашения его темы уклонилась.
У неё есть несколько тем наготове, но она решит, о чём именно спросить уже по ходу пресс-конференции, сказала журналистка, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Свои общие ожидания от мероприятия Собчак охарактеризовала как «самые радостные». Она предположила, что ей разрешат задать только один вопрос, но подчеркнула, что всегда исходит из того, как складывается дискуссия, живое общение.
Знаменитость также не упустила случая уколоть своих коллег-журналисток, назвав их «хитрые леди», и попеняв им за красно-лилово-розовые тона одежды, которые «сливаются на фоне ёлки».
Читайте также:
«Трусливая балаболка»: скандал Собчак и Гордон набирает обороты, обвинения в протекции и рекламе брендовых подделок
«Пусть отрастит рожалку»: как Собчак и Милонов ответили на слова депутата Ильтякова и кого парламентарий назвал «чучелами»
Ксения Собчак впервые ответила на слухи об измене мужа: как Богомолов связан с виновницей развода Бондарчука Софией Синициной
Александр Бойцов