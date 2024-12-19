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Ксения Собчак планирует задать вопрос Владимиру Путину в ходе пресс-конференции

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Журналистка Ксения Собчак пришла на совмещённую пресс-конференцию и прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Она сообщила, что надеется задать свой вопрос, но от оглашения его темы уклонилась.


У неё есть несколько тем наготове, но она решит, о чём именно спросить уже по ходу пресс-конференции, сказала журналистка, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Свои общие ожидания от мероприятия Собчак охарактеризовала как «самые радостные». Она предположила, что ей разрешат задать только один вопрос, но подчеркнула, что всегда исходит из того, как складывается дискуссия, живое общение.

Знаменитость также не упустила случая уколоть своих коллег-журналисток, назвав их «хитрые леди», и попеняв им за красно-лилово-розовые тона одежды, которые «сливаются на фоне ёлки».

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#пресс-конференция
Путин: Правительство РФ думает о будущем
19 декабря 2024, 12:46

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Правительство Российской Федерации думает о будущем. Члены кабинета министров формулируют цели развития страны и намечают способы их достижения.
Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией. В целом российский лидер отметил, что правительство страны работает «вполне удовлетворительно», его работу можно назвать эффективной.

«Правительство очень много делает, когда думает о будущем. О будущем надо думать всегда», — подчеркнул глава государства.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря в московском Гостином дворе. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». На данный момент от граждан страны главе государства поступило уже более 2,2 миллиона вопросов.

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Путин признал недоработки Центробанка
19 декабря 2024, 12:39

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин призвал недоработки Центробанка, регулятор мог эффективнее и раньше использовать различные меры, не связанные с ростом ключевой ставки.
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#владимир путин
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Путин заявил, что уход иностранных компаний подтолкнул российский бизнес
19 декабря 2024, 12:34

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. Глава государства отметил, что уход иностранных компаний из страны стал стимулом для развития отечественного бизнеса.
«Уход иностранных компаний из России подтолкнул российский бизнес», — поделился Путин.

Сегодня все жители России смогут задать свои вопросы президенту. Сбор обращений будет продолжаться до конца прямой линии. В 2024 году впервые в обработке сообщений будет задействован искусственный интеллект, что позволит более эффективно обрабатывать поступающие запросы. Также аккредитованные иностранные журналисты смогут задать вопросы президенту, что расширит международное взаимодействие.

Обычно такая прямая линия длится около четырех часов и транслируется как по телевизору, так и в интернете. Для сбора вопросов организаторы создали множество каналов и способов, чтобы люди могли задавать свои вопросы до и во время мероприятия. На данный момент количество поступивших вопросов уже превысило 1 миллион.

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#путин
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Путин: При подготовке к прямой линии был разговор с главой ЦБ Набииуллиной
19 декабря 2024, 12:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Гостином дворе в Москве началась итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, совмещённая с прямой линией. Глава государства сообщил, что при подготовке к общению с журналистами и ответам на вопросы граждан он совещался с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной.
В начале декабря курсы валют по отношению к рублю резко упали примерно на 4,4-4,8%. На это повлияли как зарубежные санкции на российский финансовый рынок, так и решение Банка России приостановить покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, своё влияние оказали значительные продажи валютной выручки экспортёрами.

По данным на 19 декабря курс евро составляет 108,51 рубля, доллара – 102,78 рубля.

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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Путин: Россия должна сохранить набранный темп и качество экономики
19 декабря 2024, 12:25

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. Глава государства подчеркнул важность сохранения темпа и качества экономики страны.
«Россия должна сохранить набранный темп и качество экономики», — заявил Путин.

Все жители России смогут задать свои вопросы президенту, сбор обращений продлится до конца прямой линии. В 2024 году впервые вопросы будут обрабатываться с использованием технологий искусственного интеллекта, что должно повысить эффективность обработки обращений. Также аккредитованные иностранные журналисты смогут задать свои вопросы, что обеспечит более широкий международный охват мероприятия.

Прямая линия с президентом — это традиционное мероприятие, которое позволяет гражданам напрямую обращаться к главе государства и обсуждать актуальные вопросы, волнующие общество. Ожидается, что в ходе мероприятия Путин ответит на множество вопросов, касающихся как внутренней политики, так и международных отношений.

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#путин
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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Путин: уровень безработицы в РФ рекордно низкий, всего 2,3%
19 декабря 2024, 12:24

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы - 2,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Глава государства отметил, что инфляция в стране продолжает расти. В настоящее время она достигает 9,6%. Однако, одновременно с этим, в стране продолжается рост заработных плат.

По данным Росстата, инфляция в России в декабре составила 0,35% против 0,50% в конце ноября. При этом, как сообщали в Минэкономразвития, годовая инфляция превысила 9,5%.

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#россия
#прямая линия
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Путин рассказал о росте зарплат в России
Путин: зарплаты в России выросли в реальном выражении на 9%
19 декабря 2024, 12:20

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В России рост зарплат в реальном выражении составил 9% по итогам года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные Центробанка.
Глава государства в ходе прямой линии подчеркнул, что инфляция в России продолжает расти. В настоящее время она достигает 9,2%-9,3%. Однако, одновременно с этим, в стране продолжается рост заработных плат.

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#экономика
#зарплата
#россия
#инфляция
#центробанк
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Politico: В странах ЕС растёт недовольство единоличными решениями фон дер Ляйен
19 декабря 2024, 11:55

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Некоторые лидеры стран Евросоюза и высокопоставленные дипломаты выражают недовольство тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен единолично принимает важные решения. Они призвали нового руководителя Евросовета Антониу Кошту «обуздать» председателя ЕК.
В частности, раздражение европейских политиков вызвало одностороннее решение фон дер Ляйен о заключении соглашения по MERCOSUR (торгового соглашения о свободной торговле ЕС со странами Южноамериканского общего рынка - прим. ред.), против которого выступал Париж, передаёт издание Politico.

Авторитарные решения главы Еврокомиссии будут одной из важнейших тем дискуссий в кулуарах последнего в 2024 году саммита глав государств и правительств Евросоюза. Впервые такая встреча пройдет под председательством Кошты.

«Настоящий разговор будет о фон дер Ляйен и о том, как далеко она может зайти», — сказал один из собеседников издания на условиях анонимности.

На посту председателя ЕК фон дер Ляйен зарекомендовала себя как человек, принимающий единоличные решения, нередко выходящие за рамки её должностных полномочий, а также не стесняющийся отстранять лидеров Евросоюза от решений по важным вопросам, указано в публикации.

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Определены самые ожидаемые вопросы Путину
Исследование ИИ определило самые ожидаемые вопросы Путину
19 декабря 2024, 11:32

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В десятку ожидаемых вопросов президенту России Владимиру Путину во время предстоящей прямой линии вошли сроки завершения СВО, меры по снижению инфляции, тарифы на ЖКХ и медицина, следует из результатов исследования Brand Analytics, проведённого с помощью искусственного интеллекта.
На первом месте оказался вопрос о сроках завершения СВО и будущем мобилизованных. Тажке россиян интересует, будет ли увеличена индексация пенсий в 2025 году, какие шаги предпринимаются для улучшения доступности жилья, как ведется работа по улучшении качества образования, какие меры будут приняты для борьбы с нелегальной миграцией, как проводится борьба с коррупцией и что делается для улучшения состояния коммунальной инфраструктуры.

ИИ-агент системы Тренд Детектор от компании Brand Analytics провёл анализ свыше двух миллиардов публичных сообщений.

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