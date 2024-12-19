Ксения Собчак планирует задать вопрос Владимиру Путину в ходе пресс-конференции

В России рост зарплат в реальном выражении составил 9% по итогам года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные Центробанка.

Глава государства в ходе прямой линии подчеркнул, что инфляция в России продолжает расти. В настоящее время она достигает 9,2%-9,3%. Однако, одновременно с этим, в стране продолжается рост заработных плат.



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Анастасия Чинкова