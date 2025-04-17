Всероссийский опрос работодателей поможет сократить дефицит кадров

В России по итогам марта 2025 года подорожали все типы квартир, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость». Медианная стоимость новых однокомнатных выросла до 7,2 млн рублей, двухкомнатных — до 10,2 млн, трехкомнатных — до 13,4 млн. Средняя стоимость студий достигла 5,5 миллионов рублей.