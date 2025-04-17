Всероссийский опрос работодателей поможет сократить дефицит кадров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Министерство труда и социальной защиты продолжает Всероссийский опрос работодателей. Он стартовал 1 апреля и завершится 15 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Полученные данные позволят выявить факторы, влияющие на потребность в кадрах, сформировать кадровый прогноз потребности экономики на 2026-2032 годы. С учётом прогноза будут запланированы объёмы обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Предполагается, что это позволит сократить дефицит кадров в различных отраслях экономики за счёт выпуска необходимых специалистов», – пояснили в пресс-службе.В опросе участвуют организации и индивидуальные предприниматели всех видов и форм собственности. Для заполнения опросной формы нужно перейти по адресу, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться, получить доступ к личному кабинету и пройти опрос.
Для представителей организации предусмотрено бесплатное обучение, включающее видеоматериалы и практические вебинары по вопросам заполнения опросных форм и кадрового прогноза. Курс будет доступен в системе дистанционного обучения ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда по ссылке. По результатам обучения будет выдан электронный сертификат, подтверждающий прохождения курса.
Информация о курсе тоже будет доступна в личном кабинете работодателя на платформе опроса. Предусмотрена консультационная поддержка через региональный контакт-центр +7 (496) 757-27-66 и в открытом ТГ-чате.
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Лора Луганская