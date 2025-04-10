Мострансавто предоставляет сотрудникам компании бесплатное жильё

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Компания «Мострансавто» предоставляет своим сотрудникам, водителям автобусов и слесарям, бесплатные места в благоустроенных общежитиях. В настоящее время в комфортных условиях проживания в разных городах Подмосковья размещены 967 работников предприятия, находящегося в ведении Минтранса региона, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Кандидаты на должность водителя автобуса должны быть не моложе 21 года, иметь среднее общее образование и водительское удостоверение категории D. Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки: после прохождения обучения и успешной сдачи экзамена компания гарантирует трудоустройство.
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Дайана Хусинова