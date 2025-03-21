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Подмосковные предприятия пройдут Всероссийский опрос работодателей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Министерство труда и социальной защиты России с 1 апреля по 15 июня проведёт Всероссийский опрос работодателей для формирования прогноза потребности экономики в кадрах с 2026 по 2032 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Кадрового центра Подмосковья.
«Цель опроса – детально изучить, какие специалисты больше всего нужны сейчас и будут востребованы в ближайшем будущем в реальном секторе экономики. На основе этих данных будут формировать планы по набору на определённые специальности в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Чем точнее данные опроса, тем больше людей будет подготовлено под нужды конкретных предприятий», – говорится в сообщении.
Всероссийский опрос работодателей проводится во второй раз. В прошлом году в нём участвовали 260 тыс. предприятий со всей России, на которых суммарно работают 22 млн человек. На основе этих данных был подготовлен кадровый прогноз до 2030 года.

Для заполнения опросной формы нужно в период с 1 апреля по 15 июня 2025 года перейти по адресу, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.

Во время опроса работодатели смогут принять участие в бесплатном обучении, включающем видеоматериалы и практические вебинары по заполнению опросных форм, применению классификаторов сферы труда и образования.

Курс будет доступен в системе дистанционного обучения ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по ссылке.

Задать вопросы об опросе работодателей в период его проведения можно по телефону 8 (4967) 57 27 66.

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В подмосковных ФАПах в этом году провели 14 тыс. телемедицинских консультаций
21 марта 2025, 14:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковных ФАПах для пациентов с начала года провели около 14 тыс. телемедицинских консультаций. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Московской области продолжают развивать современные технологии в сфере здравоохранения. Граждане, проживающие на отдалённых территориях, могут получить телемедицинскую консультацию медика в своем фельдшерско-акушерском пункте.
«В ходе такой консультации пациент может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, узнать итоги диспансеризации и обследований. При необходимости фельдшер назначит телемедицинскую консультацию с узкопрофильным специалистом. С начала этого года в ФАПах региона было проведено 13,9 тыс. онлайн-приемов», – сказал зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122 и на приёме у лечащего врача.

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Подмосковный нарколог Холдин сравнил вред для зубов от вейпов и сигарет
21 марта 2025, 14:00

Фото: istockphoto / Benjamin Robinson

Применение вейпов влияет на состояние полости рта и слизистые не менее пагубно, чем курение сигарет. Об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
«Вейпинг, как и обычное курение, негативно сказывается на всём организме. В первую очередь, страдает полость рта, так как это «входные ворота» для дыма и всех веществ, которые оседают во рту при парении. Такие компоненты вейпов как пропиленгликоль и глицерин, поглощают влагу. Это приводит к сухости во рту, что, в свою очередь, вызывает неприятный запах изо рта, кариес и повышенную чувствительность зубов», – отметил врач.
По его словам, никотин, который также содержится в жидкостях, сужает мелкие кровеносные сосуды.
«Из-за этого хуже снабжаются кровью десны. А это уже может привести к хроническому воспалению и медленному заживлению после различных стоматологических процедур. Кроме того, повышается риск развития пародонтита, – добавил Холдин.
Специалист отметил, что сохранить здоровье зубов и свежесть дыхания поможет полный отказ от курения.

В подмосковном Минздраве напомнили, что в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта.

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#здоровье
#здравоохранение
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Подмосковным жителям рассказали, как перевозить спортивное снаряжение в автобусах компании
21 марта 2025, 13:44

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С наступлением теплой погоды и ростом числа велосипедистов и пользователей самокатов, Мострансавто напоминает пассажирам о правилах перевозки спортивного инвентаря и средств индивидуальной мобильности в автобусах компании, которая является подведомственным учреждением Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Пассажиры могут бесплатно перевозить спортивный инвентарь, если его размеры (длина, ширина и высота) не превышают 120 см. Это касается таких предметов, как скейтборды, лонгборды и самокаты в сложенном виде. Более крупные предметы нестандартных размеров можно перевезти за дополнительную плату, если сумма всех их параметров не превышает 180 см. Эти правила регулируются статьей 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Стоимость перевозки спортивного инвентаря зависит от типа маршрута: в городских автобусах — 59 рублей, а в пригородных — в зависимости от расстояния. Для поездок до 25 км — 59 рублей, от 25 до 50 км — 118 рублей, свыше 50 км — 177 рублей.Важно, чтобы спортивный инвентарь не загрязнял салон автобуса и не мешал другим пассажирам. Водитель имеет право отказать в перевозке, если предмет нарушает порядок входа или выхода других пассажиров.

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В музее-заповедник «Горки Ленинские» состоится спектакль «Капитанская дочка»
21 марта 2025, 13:39

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится спектакль «Капитанская дочка» по роману А. С. Пушкина в постановке режиссера Виктории Луговой. Показ пройдет в рамках Всероссийского проекта «Театр в усадьбах», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Уже четвертый год в России при поддержке Министерства культуры проходит уникальная программа "Театр в усадьбах". Зрителям особенно важно знать, что все спектакли создаются или специально адаптируются для показа в пространствах, сохраняющих свою культурно-историческую ценность», — подчеркнул директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
Зрители смогут погрузиться в историю о любви, чести и верности Родине. Спектакль расскажет о молодом дворянине Петре Грине, который, отправившись на службу в Белогорскую крепость, сталкивается с испытаниями, которые кардинально меняют его жизнь.

«Капитанская дочка» — произведение Пушкина, повествующее о становлении личности и о том, как важен внутренний выбор в формировании характера. Зрители смогут увидеть, как меняется главный герой, и выяснить, сумеет ли он преодолеть все трудности, которые поднесла ему судьба.

Спектакль начнется в 16:00. Возрастное ограничение — 12 .

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Свыше 800 работников привлечено в МБУ и УО Подмосковья с начала года
21 марта 2025, 13:23

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает активно работать над подбором кадров для муниципальных бюджетных учреждений и управляющих организаций.
Для эффективного функционирования сферы ЖКХ крайне важны квалифицированные специалисты, поэтому набор новых сотрудников имеет стратегическое значение для отрасли.

«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

С начала текущего года в Министерство было привлечено более 800 специалистов. Они работают в МБУ городских округов Серпухов, Сергиев Посад, Истра, а также в управляющих организациях Орехово-Зуево, Пушкинского и Черноголовки.

Только за последнюю неделю в отрасль устроились более 70 человек. Основная цель — не только покрытие текущих кадровых потребностей, но и укрепление рабочих направлений.

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