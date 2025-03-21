Подмосковные предприятия пройдут Всероссийский опрос работодателей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Министерство труда и социальной защиты России с 1 апреля по 15 июня проведёт Всероссийский опрос работодателей для формирования прогноза потребности экономики в кадрах с 2026 по 2032 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Кадрового центра Подмосковья.
«Цель опроса – детально изучить, какие специалисты больше всего нужны сейчас и будут востребованы в ближайшем будущем в реальном секторе экономики. На основе этих данных будут формировать планы по набору на определённые специальности в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Чем точнее данные опроса, тем больше людей будет подготовлено под нужды конкретных предприятий», – говорится в сообщении.Всероссийский опрос работодателей проводится во второй раз. В прошлом году в нём участвовали 260 тыс. предприятий со всей России, на которых суммарно работают 22 млн человек. На основе этих данных был подготовлен кадровый прогноз до 2030 года.
Для заполнения опросной формы нужно в период с 1 апреля по 15 июня 2025 года перейти по адресу, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.
Во время опроса работодатели смогут принять участие в бесплатном обучении, включающем видеоматериалы и практические вебинары по заполнению опросных форм, применению классификаторов сферы труда и образования.
Курс будет доступен в системе дистанционного обучения ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по ссылке.
Задать вопросы об опросе работодателей в период его проведения можно по телефону 8 (4967) 57 27 66.
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Лора Луганская