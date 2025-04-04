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Выпускников школ приглашают на целевое обучение в вузы Подмосковья

Фото: iStock /alexeyrumyantsev

Фото: iStock /alexeyrumyantsev

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Вузы Подмосковья, подведомственные Министерству образования Московской области приглашают абитуриентов на целевое обучение.
Студентам гарантированы трудоустройство по окончании обучения, дополнительные меры поддержки от будущих работодателей, диплом государственного образца.

Государственный гуманитарно-технологический университет — это ведущий вуз Восточного Подмосковья, современный образовательный центр, предлагающий возможность получения высшего и среднего профессионального образования. Здесь также доступны программы переподготовки и повышения квалификации, а также участие в научных форумах и дискуссиях на актуальные темы.

Выпускники университета находят применение своим знаниям в различных сферах: они работают педагогами и управленцами в образовании, провизорами и юристами, занимаются научными исследованиями, добиваются успехов в профессиональных конкурсах самого высокого уровня, а также реализуют свои способности в бизнесе и общественной деятельности.

Государственный социально-гуманитарный университет — это возможность получить бесплатное высшее образование. Для студентов организованы современная лабораторная база, 12факультетов, 21 кафедра, читальный зал, книжный фонд более 500 тыс. томов и многое другое.

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Подмосковные стрелки завоевали десять медалей всероссийских соревнований
04 апреля 2025, 10:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной сборной принесла команда юниоров до 19 лет в составе Тимофея Алейникова, Ивана Колесника и Степана Ермолаева в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м», а также Анастасия Сорокина в дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов лёжа», — говорится в сообщении.
Серебряные медали завоевала команда в составе Вадима Комарова, Ивана Крыльцова и Андрея Орлова за стрельбу из пневматического пистолета, а также Тимофей Алейиков сразу в двух дисциплинах: «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20), три положения» и «винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя».

На счету Тимофея Алейникова также есть одна бронзовая награда: в дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов лёжа». Кроме того, бронзу выиграла команда в составе Анастасии Сорокиной, Марьяны Романовой и Надежды Козловой в упражнении «винтовка пневматическая 10 м», дуэт Марьяны Романовой и Ивана Колесника в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, пара смешанная», Анастасия Сорокина за упражнение «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20)» и Вадим Комаров за дисциплину «пистолет пневматический, 10 м, 60 выстрелов».

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#минспорта мо
#стрельба
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#московская область
#подмосковье
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Загруженность подмосковных дорог утром 4 апреля составила четыре балла
04 апреля 2025, 10:01

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на уро пятницы, 4 апреля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, основные пробки отмечаются при движении в сторону столицы на двух федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы фиксируются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали свыше одного миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
#трафик движения
#московская область
#подмосковье
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Московская область — лидер в стране по количеству товаров со знаком качества.
04 апреля 2025, 09:53

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В апреле исполняется 10 лет с момента возрождения государственного Знака качества — специальной отметки, которой награждаются отечественные товары, успешно прошедшие масштабные исследования и соответствующие не только обязательным, но и повышенным стандартам, установленным «Роскачеством», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион лидирует среди всех субъектов России по количеству продукции, удостоенной этого знака. В Подмосковье насчитывается 36 наименований товаров от местных производителей, в том числе пастеризованное цельное молоко под маркой «Братья Чебурашкины», сливочное масло «Традиционное», кефир и ряженка для детей, сметана с жирностью 20%, творог от АО «Рузское Молоко», ванильное эскимо от «Чистой Линии», вафли от ООО «Коломенское поле», молочный шоколад от кондитерской фабрики «Победа», мясная продукция и многое другое.

В честь юбилея российской системы оценки качества подмосковные производители могут принять участие в праздничных мероприятиях — провести тематические лекции, мастер-классы, семинары, дни открытых дверей и выставки. Уже сейчас к празднованию подключились представители бизнеса и предприятий Подольска: они участвовали в сессии, посвящённой маркировке товаров — важному инструменту, позволяющему отслеживать путь продукции от завода до магазина и защищать покупателей от контрафакта. В конце апреля в городском округе планируется повторный семинар на эту тему.

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#подмосковье
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#минсельхозпрод мо
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В Сергиевом Посаде поймали похитителя строительного оборудования
04 апреля 2025, 09:51

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Жителя Сергиева Посада задержали по подозрению в краже строительного оборудования и электроинструментов у одной из строительных компаний, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что мужчина взломал замки на двух бытовках на территории строительной компании в Сергиевом Посаде и украл оттуда электроинструменты и оборудование. Общая сумма ущерба от кражи составила 155 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе следствия полицейские нашли похищенное имущество и вернули его законному владельцу, а против задержанного завели уголовное дело и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Жуковском полиция сорвала массовую гонку подростков на питбайках по улицам города.

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В Подмосковье прошло заседание Антитеррористической комиссии при участии губернатора
04 апреля 2025, 09:41

Фото: iStock/???? ??????

27 марта 2025 года в г. Красногорске состоялось заседание Антитеррористической комиссии Московской области под председательствованием губернатора Андрея Воробьева.
В ходе мероприятия обсуждались меры профилактики по идеологии терроризма, неонацизма в информационном пространстве, а также в молодежной среде.

Члены Антитеррористической комиссии особое внимание уделили сохраняющейся на фоне проведения СВО угрозы о стороны украинских спецслужб. По итогам заседания были утверждены меры по дальнейшей работе в части противодействия терроризму на территории региона.

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