Выпускников школ приглашают на целевое обучение в вузы Подмосковья

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Вузы Подмосковья, подведомственные Министерству образования Московской области приглашают абитуриентов на целевое обучение.
Студентам гарантированы трудоустройство по окончании обучения, дополнительные меры поддержки от будущих работодателей, диплом государственного образца.
Государственный гуманитарно-технологический университет — это ведущий вуз Восточного Подмосковья, современный образовательный центр, предлагающий возможность получения высшего и среднего профессионального образования. Здесь также доступны программы переподготовки и повышения квалификации, а также участие в научных форумах и дискуссиях на актуальные темы.
Выпускники университета находят применение своим знаниям в различных сферах: они работают педагогами и управленцами в образовании, провизорами и юристами, занимаются научными исследованиями, добиваются успехов в профессиональных конкурсах самого высокого уровня, а также реализуют свои способности в бизнесе и общественной деятельности.
Государственный социально-гуманитарный университет — это возможность получить бесплатное высшее образование. Для студентов организованы современная лабораторная база, 12факультетов, 21 кафедра, читальный зал, книжный фонд более 500 тыс. томов и многое другое.
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Государственный гуманитарно-технологический университет — это ведущий вуз Восточного Подмосковья, современный образовательный центр, предлагающий возможность получения высшего и среднего профессионального образования. Здесь также доступны программы переподготовки и повышения квалификации, а также участие в научных форумах и дискуссиях на актуальные темы.
Выпускники университета находят применение своим знаниям в различных сферах: они работают педагогами и управленцами в образовании, провизорами и юристами, занимаются научными исследованиями, добиваются успехов в профессиональных конкурсах самого высокого уровня, а также реализуют свои способности в бизнесе и общественной деятельности.
Государственный социально-гуманитарный университет — это возможность получить бесплатное высшее образование. Для студентов организованы современная лабораторная база, 12факультетов, 21 кафедра, читальный зал, книжный фонд более 500 тыс. томов и многое другое.
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Анастасия Хохлова