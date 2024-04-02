Два предприятия в Татарстане подверглись атакам беспилотников

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Сегодня, 2 апреля, ранним утром беспилотные летательные аппараты атаковали предприятия на территории Республики Татарстан. Ударам подверглись заводы в Елабуге и Нижнекамске.
Глава региона добавил, что все специальные и экстренные службы в республике находятся в состоянии повышенной готовности. Минниханов подчеркнул важность сохранения спокойствия во время чрезвычайного происшествия, ведь одной из целей тех, кто совершил это преступление, было посеять панику среди людей. Важно этого не допустить, заключил президент РТ.
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