В подмосковном селе Шарапово рухнул беспилотник

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Жители Московской области обнаружили потерпевший крушение беспилотник, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Предположительно, устройство потерпело крушение ещё несколько дней назад, но обнаружили его жители села Шарапово только сегодня.
По предварительной информации, у беспилотного летательного аппарата есть боевая часть. В настоящий момент место происшествия оцепили правоохранители.
Напомним, вчера неопознанный беспилотник разбился в подмосковном городском округе Раменское. К устройству была примотана коробка. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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По предварительной информации, у беспилотного летательного аппарата есть боевая часть. В настоящий момент место происшествия оцепили правоохранители.
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Евгения Парфентьева