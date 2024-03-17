В небе над Подмосковьем нейтрализован пятый с начала суток беспилотник

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Силы российской ПВО отразили в подмосковном городском округе Домодедово атаку ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, – пятого по счёту. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«В месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – написал градоначальник в своём телеграм-канале.Ранее он заявлял, что силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву дронов в городском округе Домодедово, а также ещё двух БпЛА – в Ступинском и Раменском городских округах. В этих случаях также обошлось без пострадавших и разрушений.
По данным ведомства, в течение ночи над территорией Подмосковья перехватили и уничтожили четыре украинских дрона. Всего за ночь силы ПВО нейтрализовали 35 беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской и Курской областями, а также над Краснодарским краем.
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