ВТБ повысил максимальные ставки по вкладам до 24%

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ВТБ повысил максимальные ставки по вкладам на сроки три и шесть месяцев до 24% годовых. Такие данные привела пресс-служба банка.
«С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока», — говорится в сообщении.
При этом для новых клиентов при вкладах на три месяца максимальная ставка увеличена до 23,7% годовых. Такая же ставка предусмотрена для старых клиентов, которые откроют вклады с использованием денег, которых ранее на счетах банка не было. При вкладе на срок шесть месяцев ставка составит 24% годовых. При этом процент выплачивается в конце срока.
Старые клиенты банка могут получить максимальную ставку по вкладам на три месяца от 22,1% до 22,7%, а на шесть — от 22,4% до 23%. Проценты также выплачиваются в конце срока.
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