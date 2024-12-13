Эксперт рассказал, как выбрать надежный негосударственный пенсионный фонд

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При выборе негосударственного пенсионного фонда следует сразу обращать внимание на то, входит ли он в систему гарантирования прав застрахованных лиц, а также на его опыт, репутацию и доходность от инвестирования пенсионных накоплений. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин. По его словам, если работа НПФ не устраивает клиента, то фонд всегда можно сменить.
«Однако, переходя из одного фонда в другой, необходимо помнить, что без потери инвестиционного дохода это можно делать не чаще одного раза в пять лет. В противном случае все заработанные проценты (инвестиционный доход) останутся в фонде», — отметил управляющий в беседе с «Татар-информ».Вафин также отметил, что для того, чтобы выяснить, у какого страховщика формируются пенсионные накопления, достаточно перейти в личный кабинет в Госуслугах, выбрать вкладку «Управление средствами пенсионных накоплений» и раздел «Получить информацию: о страховщике по формированию пенсионных накоплений».
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