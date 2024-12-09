Финансист спрогнозировала очередное повышение ключевой ставки

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Совет директоров Центробанка РФ на заседании 20 декабря может в очередной повысить ключевую ставку — до 22-25%, заявила финансовый эксперт Оксана Покровская. По ее словам, предпосылок для снижения не просматривается ни в этом месяце, ни в начале 2025 года.
«Пока вариантов снижения ставки не просматривается, зато есть все основания полагать, что на ближайшем заседании 20 декабря ее поднимут до 22–25%. Да и на начало 2025 года не просматриваются события, которые могли бы влиять на снижение ключевой ставки», — отметила финансист в беседе с «Известиями».В то же время прогнозами на декабрь и начало 2025 года поделилась экстрасенс и регрессолог Аделина Панина. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт пояснила, что в этот период Марс будет находиться в ретроградном положении, потому люди могут ощущать затишье, уныние и отсутствие каких-либо желаний.
«Для чего же нужен этот период? Для того, чтобы брать все в свои руки. Лучшее время, чтобы успокоиться, прекратить ссоры и конфликты. Где-то что-то принять, где-то помириться с теми, с кем были конфликты», — рассказала она.Читайте также:
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