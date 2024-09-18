Риэлтор Апрелев назвал неутешительные последствия недоступности ипотеки

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Глава гильдии Риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае меньшей доступности ипотеки для населения ситуация на рынке недвижимости может сильно ухудшиться.
При этом он отметил, что люди всё равно будут пользоваться ипотекой, просто в намного меньших масштабах.
Ранее исследование компаний «Метриум» и Regions Development показало, что максимальный рост цен на новостройки был зафиксирован в Южном административном округе столицы.
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«Это будет происходит не в таких масштабах как раньше, когда 85-90% всех сделок на рынке совершалось с ипотекой. И это я еще не говорю про льготную. Если ипотека как инструмент станет недоступной из-за заградительных ставок, это еще больше ухудшит ситуацию с продажами и сделками на рынке», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
Ранее исследование компаний «Метриум» и Regions Development показало, что максимальный рост цен на новостройки был зафиксирован в Южном административном округе столицы.
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Мелисса Тимофеева