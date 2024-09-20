Министерство жилищной политики Московской области рассказало как правильно купить жильё

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
На разных этапах приобретения собственной недвижимости возникает множество вопросов и сомнений. Однако если подготовиться к ним заранее, процесс покупки станет более спокойным, а сопутствующие трудности будут успешно преодолены. Министерство жилищной политики Московской области предлагает план действий, который поможет подготовиться к покупке квартиры и учесть все важные моменты.
Шаг 1: Выбор типа жилья. Первичное жильё: недвижимость на первичном рынке включает готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщиков. Оформление происходит через договор купли-продажи или долевого участия.
Вторичное жильё: готовая недвижимость с уже оформленным правом собственности. Сделка заключается через договор купли-продажи.
Шаг 2: Поиск жилья. Интернет-ресурсы: популярные маркетплейсы, специализированные группы и паблики в социальных сетях для сравнения цен, просмотра планировок и фотографий недвижимости, а также связи с продавцами.
Риелторы: оплата услуг агента может быть хорошим решением для тех, кто не имеет времени или опыта для самостоятельного поиска. Агент проконсультирует, подберёт варианты, организует показы, проверит продавца и поможет заключить сделку.
Шаг 3: Оформление сделки. Договор купли-продажи: для заключения сделки необходимы паспорта покупателя и продавца, правоустанавливающие документы на жильё, заявление о государственной регистрации договора и квитанция об оплате госпошлины.
Обмен: процедура использования средств от продажи одной квартиры для покупки другой, возможно с доплатой. Регистрация недвижимости происходит одновременно.
Ипотека: приобретение жилого объекта в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления включает паспорт, справку о доходах, заверенную копию трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение.
Если учесть все эти аспекты заранее, процесс покупки недвижимости пройдёт гладко, без лишних нервов и проблем.
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Шаг 1: Выбор типа жилья. Первичное жильё: недвижимость на первичном рынке включает готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщиков. Оформление происходит через договор купли-продажи или долевого участия.
Вторичное жильё: готовая недвижимость с уже оформленным правом собственности. Сделка заключается через договор купли-продажи.
Шаг 2: Поиск жилья. Интернет-ресурсы: популярные маркетплейсы, специализированные группы и паблики в социальных сетях для сравнения цен, просмотра планировок и фотографий недвижимости, а также связи с продавцами.
Риелторы: оплата услуг агента может быть хорошим решением для тех, кто не имеет времени или опыта для самостоятельного поиска. Агент проконсультирует, подберёт варианты, организует показы, проверит продавца и поможет заключить сделку.
Шаг 3: Оформление сделки. Договор купли-продажи: для заключения сделки необходимы паспорта покупателя и продавца, правоустанавливающие документы на жильё, заявление о государственной регистрации договора и квитанция об оплате госпошлины.
Обмен: процедура использования средств от продажи одной квартиры для покупки другой, возможно с доплатой. Регистрация недвижимости происходит одновременно.
Ипотека: приобретение жилого объекта в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления включает паспорт, справку о доходах, заверенную копию трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение.
Если учесть все эти аспекты заранее, процесс покупки недвижимости пройдёт гладко, без лишних нервов и проблем.
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Дайана Хусинова