Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам оружия из России

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Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения из России до нормализации ситуации в мире. Об этом сообщил начальник Генштаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию «Новости».
Он подчеркнул, что в настоящее время практически невозможно осуществление поставок оружия из России, в связи с чем были расторгнуты некоторые контракты. Оставшиеся были отложены до нормализации международных отношений на глобальном уровне.
Мойсилович добавил, что Сербия в настоящее время пытается найти выход из сложившейся ситуации.
Также генерал подчеркнул, что оружие российского производства находится на вооружении многих стран, а также изготавливается по лицензиям за пределами России. В связи с этим армия Сербии находит способы для обслуживания своей военной техники.
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Мойсилович добавил, что Сербия в настоящее время пытается найти выход из сложившейся ситуации.
Также генерал подчеркнул, что оружие российского производства находится на вооружении многих стран, а также изготавливается по лицензиям за пределами России. В связи с этим армия Сербии находит способы для обслуживания своей военной техники.
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Анастасия Чинкова