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Китайская компания Xiaomi получила право на производство автомобилей, передает CnEVPost.
Разрешение было выдано Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая. Журналисты поясняют, что с этого момента Xiaomi имеет право разрабатывать, производить и выпускать собственные автомобили без необходимости заключать контракт с третьей стороной.
В марте Xiaomi выпустила свой первый автомобиль – электрокар Super Ultra 7 (SU7). Электромобиль был разработан в сотрудничестве с китайской BAIC. Судя по всему, в будущем Xiaomi будет выпускать собственные автомобили.
В начале июня китайские СМИ сообщили, что первый автомобиль Xiaomi попал в серьезное ДТП со смертельным исходом. Автомобиль потерял управление при выезде с парковки, резко ускорился и врезался в несколько транспортных средств, при этом сбив четырех пешеходов.
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В марте Xiaomi выпустила свой первый автомобиль – электрокар Super Ultra 7 (SU7). Электромобиль был разработан в сотрудничестве с китайской BAIC. Судя по всему, в будущем Xiaomi будет выпускать собственные автомобили.
В начале июня китайские СМИ сообщили, что первый автомобиль Xiaomi попал в серьезное ДТП со смертельным исходом. Автомобиль потерял управление при выезде с парковки, резко ускорился и врезался в несколько транспортных средств, при этом сбив четырех пешеходов.
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Александр Климов