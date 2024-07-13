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Xiaomi получила право на производство автомобилей

13 июля 2024, 01:51
Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

Китайская компания Xiaomi получила право на производство автомобилей, передает CnEVPost.
Разрешение было выдано Министерством промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая. Журналисты поясняют, что с этого момента Xiaomi имеет право разрабатывать, производить и выпускать собственные автомобили без необходимости заключать контракт с третьей стороной.

В марте Xiaomi выпустила свой первый автомобиль – электрокар Super Ultra 7 (SU7). Электромобиль был разработан в сотрудничестве с китайской BAIC. Судя по всему, в будущем Xiaomi будет выпускать собственные автомобили.



В начале июня китайские СМИ сообщили, что первый автомобиль Xiaomi попал в серьезное ДТП со смертельным исходом. Автомобиль потерял управление при выезде с парковки, резко ускорился и врезался в несколько транспортных средств, при этом сбив четырех пешеходов.

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#автомобили
#электромобили
#электрокары
#китай
#авария
Московский областной гарантийный фонд за полгода поддержал 406 предпринимателей
12 июля 2024, 23:05

Фото: iStock / Dmitry Presnyakov

Поддержку Московского областного гарантийного фонда в первом полугодии 2024-го получили более 400 предпринимателей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Поддержку подмосковного Гарантийного фонда получили 406 субъектов малого и среднего предпринимательства. За полгода было выдано 448 поручительств суммарно на 3,8 млрд рублей. Полученные поручительства позволили предпринимателям привлечь 8,2 млрд рублей заёмных средств», – сказала Зиновьева.
Московский областной гарантийный фонд предоставляет региональным предпринимателям поручительства при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Такая поддержка позволяет субъектам МСП привлекать займы для покупки оборудования, расширения производства и решения других задач.

О получении поручительств можно узнать на сайте фонда.

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#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#московская область
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157 жителей Подмосковья за полгода открыли бизнес с помощью господдержки
12 июля 2024, 21:55

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Услуга по содействию началу предпринимательской деятельности от центра занятости Подмосковья за полгода помогла открыть собственное дело примерно 160 жителям региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Жители региона могут получить на открытием своего дела разовую выплату размером около 165 тысяч рублей. В этом году услугой воспользовались уже 157 жителей области. Самыми популярными бизнес-проектами стали бьюти-услуги, пошив одежды и аксессуаров, производство кондитерских изделий, ремонтные и строительные работы», – уточнила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Воспользоваться услугой по содействию началу предпринимательской деятельности могут безработные от 18 лет до достижения пенсионного возраста.

В министерстве напомнили, что возвращать единовременную выплату на открытие бизнеса не нужно, если выполнить два условия. Необходимо в течение 90 дней отчитаться о том, что деньги были потрачены в соответствии с утверждённым бизнес-планом, а также сохранить бизнес в течение 12 месяцев после подписания договора с Центром занятости.

Подать заявление на получения услуги можно по ссылке.

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#минсоцразвития мо
#безработица
#бизнес
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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В программу догазификации включат более 1,4 тыс. подмосковных СНТ
12 июля 2024, 20:53

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина

В программу догазификации в Подмосковье войдут более 1,4 тыс. СНТ.
Об этом сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. На заседании правительственного Штаба по газификации СНТ он доложил зампреду правительства России Александру Новаку о готовности региона к социальной газификации садовых некоммерческих товариществ.
«У нас в программу войдёт более 1,4 тыс. СНТ. Голубым топливом дополнительно обеспечим более 82 тыс. дачных домов. Мы почти завершили масштабную работу по инвентаризации СНТ, попадающих под критерии догазификации в соответствии с федеральными требованиями. До 1 августа планируем утвердить план-графики догазификации, затем проинформируем жителей о сроках и планах», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
По его словам, самое большое количество СНТ в Московской области планируется газифицировать в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Дмитровский, Чехов, Одинцовский, Ленинский, Пушкинский, Щёлково и Ступино.

Социальная газификация – бессрочный проект, действующий в газифицированных населённых пунктах. С апреля в него вошли СНТ, расположенные в их границах. Газ подводится к границам участков жителей бесплатно. Для этого нужно подать заявку через Личный кабинет клиента.

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#московская область
#минэнерго мо
#вице-губернатор
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В Госдуме считают необходимым для БРИКС создания собственного аналога МВФ
12 июля 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Странам БРИКС следует создавать свой собственный аналог Международного валютного фонда (МВФ). Это необходимо для обеспечения финансового суверенитета организации.
Об этом на полях Десятого парламентского форума БРИКС заявил вице-спикер Государственной думы РФ Александр Бабаков. Он отметил, что не стоит пытаться реформировать валютный фонд и его основные институты, так как это просто невозможно сделать. Вместо этого следует создать свой собственный набор институтов, целую новую финансовую систему, МВФ-2, или можно придумать любое название, сказал депутат.

По мнению вице-спикера ГД, только это даст подлинную независимость БРИКС, обеспечит финансовый суверенитет тех стран, которые входят в организацию, и тех, которые планируют к ней присоединиться.

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#депутат
#рф
#брикс
#мвф
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Глава Щёлкова Булгаков осмотрел фермерское хозяйство «Ягодная долина»
12 июля 2024, 18:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков познакомился с работой фермерского хозяйства «Ягодная долина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Предприятие находится в рабочем посёлке Фряново. Инвестпроект реализуется с 2020 года. Ранее предприятие получило два участка площадью 185 га в аренду на 5 лет для расширения плантации и субсидию на закупку техники. В результате за 2023-й собрали 180 тонн клубники и 30 тонн малины», – говорится в сообщении.
В этом году Миноблимущество предоставило «Ягодной долине» земельный участок площадью более 22 га в рамках программы господдержки развития сельского хозяйства. Ферма расширяется, увеличивает число рабочих мест.
«На встрече обсудили и некоторые дорожные вопросы. Поможем с грейдированием подъездной дороги. Ягоды попробовал, действительно вкусные. Ждём новых рекордов», – написал Булгаков в своем телеграм-канале.
Как отметили в администрации, ягоды земляники на этом уникальном предприятии выращивают в специальных матах с кокосовым субстратом. Это исключает соприкосновение с землёй, защищает от осадков, чрезмерной влаги и других неблагоприятных факторов. Это позволяет получать урожай самого высокого качества.

Продукцию хозяйство поставляет в ведущие сети Москвы и области. На прилавках их можно найти под торговыми марками «Моя усадьба» и «Подмосковная».

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#московская область
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В Подмосковье подали более 70 заявок на субсидии по франшизе
12 июля 2024, 14:44

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Более 70 заявок на субсидии для развития бизнеса по франшизе подали предприниматели Московской области с начала текущего года, 39 запросов уже удовлетворены, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«На сегодняшний день 75 предпринимателей подали заявки на получение субсидии на бизнес по франшизе на общую сумму 34,6 млн рублей, а 39 из них уже получили субсидии на 17,5 млн рублей», — отметила глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что подмосковные предприниматели, занимающиеся бизнесом по франшизе, могут получить частичное возмещение затрат на покупку или лизинг оборудования, коммунальные и арендные платежи. Максимальный размер субсидии составляет миллион рублей и не более 50% затрат.

Заявки принимаются на инвестиционном портале региона.

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Российский рынок не смог приспособиться к прекращению торгов долларом и евро
12 июля 2024, 12:13

Фото: istockphoto / Torsten Asmus

Из-за санкций, введённых США 12 июня в отношении Московской биржи, Национального расчётного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ), торги долларом и евро на бирже были приостановлены.
Это означает, что граждане и компании больше не могут покупать эти валюты на бирже.

Банк России перешёл к новой методике расчёта официального курса доллара и евро, определяя его на основе данных о конверсионных операциях банков. А курс китайского юаня рассчитывается на основе данных биржи.

«Возможность инвестировать в валюту сохраняется: в наличном виде через обменники и в квазивалютных инструментах. Но в новых условиях разные индикаторы курса доллара могут показывать разную динамику, а прозрачность рынка снижается, говорят эксперты. В первую неделю после остановки торгов рубль укрепился к основным валютам. Это произошло из-за снижения спроса на иностранную валюту со стороны импортеров», — отметили в РБК.

21 июня правительство снизило требования к экспортерам о возврате валютной выручки, что привело к восстановлению спроса на валюту. В результате рубль укрепился по отношению к юаню на 5,3%, к доллару — на 4,5%. С 12 июня по 11 июля рубль укрепился по отношению к доллару на 1,3%, по отношению к евро — менее чем на 0,5%, по отношению к юаню — на 2,2%.

После введения санкций рубль стал более волатильным, а курсы валют показывали высокую волатильность и двигались по-разному. Межбанковский курс доллара падал, а официальный курс ЦБ — нет. Спред между покупкой и продажей наличного доллара расширился до 10-20 рублей. Курс продажи долларов через стейблкоины USDT поднимался выше межбанковского рынка и официального курса..

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ФАС: Россия не планирует продлевать разрешение на экспорт бензина
12 июля 2024, 11:04

Фото: istockphoto / Apriori1

В связи с ростом биржевой стоимости топлива Федеральная антимонопольная служба предложила сохранить запрет на экспорт бензина до конца августа, сообщает «Коммерсантъ».
Такая позиция нашла поддержку и в правительстве, которое приостанавливало действие введенных экспортных ограничений дважды, последний раз — до конца июля. Это было связано с сезонным повышением спроса на топливо, при этом НПЗ пока не смогли существенно увеличить выпуск бензина.

ФАС предложила не продлевать разрешение на экспорт бензина в августе.Позиция службы была высказана на совещании под председательством вице-премьера Александра Новака. Он поддержал ее.

В ведомстве подтвердили поддержку возврата к запрету экспорта бензина с 1 августа, хотя продление этой меры не обсуждается.

«Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок, обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей»,— заявили в ФАС.

В 2024 году правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина с марта по август. Это позволило избежать дефицита топлива и восстановить нефтепереработку. После этого запрет смягчили, разрешив вывоз бензина с 20 мая по конец июня и затем до конца июля. В августе эта возможность у правительства сохраняется.

Предложение ФАС сделано на фоне роста биржевых цен на бензин, которые в июле обновили максимумы за год. В четверг, 11 июля, АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ подорожали на 0,7% и 1,3%, до 56,06 тыс. и 68,85 тыс. руб. за тонну соответственно. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что цены растут в условиях снижения продаж топлива и роста спроса.

Нефтекомпаниям в июле не удалось существенно нарастить выпуск бензина и удовлетворить растущий спрос на топливо.

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#топливо
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Подмосковные IT-компании получили гранты более чем на 1,5 млрд рублей
12 июля 2024, 10:01

Фото: iStock/dusanpetkovic

Свыше полутора миллиардов рублей составила общая сумма IT-грантов, выданных высокотехнологичным компаниям Московской области с начала действия программы поддержки, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«ИТ-гранты — уникальная мера поддержки, которая помогает развивать ИТ-отрасль в Подмосковье: создавать новые рабочие места и привлекать кадры в эту сферу. На сегодня подписано уже 21 соглашение с высокотехнологичными компаниями, а сумма выданных грантов превысила 1,5 млрд рублей», — рассказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что благодаря грантовой программе IT-компаниям региона удалось привлечь свыше трёх с половиной тысяч новых специалистов.

Узнать условия выдачи IT-гранта и подать заявку на его получение можно на портале госуслуг Московской области.

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#подмосковье
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