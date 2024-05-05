Welt: Рост объёма авиаперевозок в России говорит о провале западных санкций

В случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу, в частности, новую валюту с обеспечением биржевыми товарами. Об этом исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин рассказал в беседе с РИА Новости.