Welt: Рост объёма авиаперевозок в России говорит о провале западных санкций

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Планы Запада нанести удар по отрасли авиационных перевозок в России потерпели крах. За 2023 год число авиарейсов в стране не только не сократилось, а наоборот выросло.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt. Обозреватели отмечают, что ключевые санкции Запада в отношении России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает успешно функционировать и развиваться. Авторы публикации отмечают, что в 2022 году многие самолёты простаивали в ангарах на земле, но уже в следующем году количество авиарейсов увеличилось примерно на 20 тысяч и достигло 1,28 миллиона.
После начала спецоперации эмбарго против российской гражданской авиации стало одной из первых мер Евросоюза. Она должна была ударить по чувствительному месту государства, однако этого не произошло, признают авторы материала.
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Александр Бойцов