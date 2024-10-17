Wildberries расторг договоры подряда с компанией Бакальчука «ВБ Девелопмент»

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Онлайн-ретейлер Wildberries расторг все договоры на строительство объектов с принадлежащей Владиславу Бакальчуку компанией «ВБ Девелопмент». Эта фирма строила для маркет-плейса складские помещения, в том числе на месте сгоревшего комплекса в Шушарах.
Об этом сообщили изданию «Коммерсант» в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Там уточнили, что на сегодняшний день объединённая компания ведёт строительство на 30 площадках по всей стране. С фирмой «ВБ Девелопмент» были заключены договоры на выполнение функций технического заказчика строительства на объектах.
Wildberries расторгла данные договоры из-за постоянного нарушения сроков, а затем и полного безосновательного приостановления строительных работ в одностороннем порядке компанией «ВБ Девелопмент». Для того, чтобы продолжать строительство, маркет-плейс заключил договоры с новым техническим заказчиком. В онлайн-ретейлере также подчеркнули, что компания Бакальчука не имеет никаких прав на земельные участки, где ведётся строительство, и на сами объекты.
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Александр Бойцов