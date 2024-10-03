Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО «РВБ»

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне Ким (Бакальчук) и обществу с ограниченной ответственностью «РВБ», требуя признать сделку по передаче домена Wildberries.ru объединенной компании недействительной. Об этом информирует Forbes.
«Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна все еще состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался», — заявил он.
Бакальчук утверждает, что сделка по передаче домена Wildberries.ru противоречит всем юридическим и здравым принципам. Он заявил, что домен был выведен из их совместной собственности без его согласия.
По мнению бизнесмена, эксперты оценивают стоимость этого домена не менее чем в 3 миллиона долларов. Он считает, что такие действия предпринимаются перед началом бракоразводного процесса с целью уменьшить объем совместно нажитого имущества.
«Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов. Я твердо намерен вернуть домен в нашу совместную собственность, потому что именно он — один из символов компании и важнейший актив», — заключил Бакальчук.
Ранее стало известно, что реструктуризация объединённой компании Wildberries и Russ полностью завершена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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