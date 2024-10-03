Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО «РВБ»

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне Ким (Бакальчук) и обществу с ограниченной ответственностью «РВБ», требуя признать сделку по передаче домена Wildberries.ru объединенной компании недействительной. Об этом информирует Forbes.