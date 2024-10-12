Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries

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Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в том, что его команда обокрала маркетплейс на 37 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
В частности, она обвинила команду Бакальчука в нападении на строящиеся склады, бесконечные угрозы сотрудникам маркетплейса, организации хакерских атак и иных правонарушениях.
В субботу Ким опубликовала видеообращение, в котором заявила, что Wildberries и рекламная компания Russ успешно выстраивают совместную работу.
Ким также заявила, что именно Бакальчук своими действиями в прошлом году вызвал несколько забастовок. В это же время его компания обокрала Wildberries на 37 миллиардов рублей, заморозив стройки.
Предпринимательница призвала решать все вопросы в бизнесе в рамках российского законодательства, а не устраивать «разборки в стиле 90-х».
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В субботу Ким опубликовала видеообращение, в котором заявила, что Wildberries и рекламная компания Russ успешно выстраивают совместную работу.
Ким также заявила, что именно Бакальчук своими действиями в прошлом году вызвал несколько забастовок. В это же время его компания обокрала Wildberries на 37 миллиардов рублей, заморозив стройки.
Предпринимательница призвала решать все вопросы в бизнесе в рамках российского законодательства, а не устраивать «разборки в стиле 90-х».
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Анастасия Чинкова