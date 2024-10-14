Компания Бакальчука подала к нему многомиллиардный иск

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Основанная Владиславом Бакальчуком компания «ВБ Девелопмент» подала в Арбитражный суд Москвы иск к нему на 37,1 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что заявление поступило в судебную инстанцию в пятницу, 11 октября. По данным «Ведомостей», иск предъявлен Бакальчуку по причине «убытков, понесенных компанией «ВБ Девелопмент»», которые наступили из-за неисполнения бизнесменом обязательств перед Wildberries.
О дестабилизации бизнеса Бакальчуком позже заявила и основательница Wildberries, глава ООО «РВБ», совместной компании Wildberries и Russ, Татьяна Ким.
Напомним, в прошлом месяце ООО «РВБ» сообщало о подготовке иска к компании «ВБ Девелопмент» на сумму примерно 27 миллиардов рублей.
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О дестабилизации бизнеса Бакальчуком позже заявила и основательница Wildberries, глава ООО «РВБ», совместной компании Wildberries и Russ, Татьяна Ким.
Напомним, в прошлом месяце ООО «РВБ» сообщало о подготовке иска к компании «ВБ Девелопмент» на сумму примерно 27 миллиардов рублей.
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Екатерина Коршунова