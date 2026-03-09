WP: грузовые авиаперевозки из Азии в Европу подорожали на 45%

09 марта 2026, 04:01

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Стоимость грузовых авиаперевозок из Азии в Европу выросла на 45% по причине кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на логистическую компанию Flexport.