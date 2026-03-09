WP: грузовые авиаперевозки из Азии в Европу подорожали на 45%
Стоимость грузовых авиаперевозок из Азии в Европу выросла на 45% по причине кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на логистическую компанию Flexport.
Бывший главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд заявил о сильной зависимости Европы и Азии от импорта энергоносителей. По его словам, эти обстоятельства делают страны более уязвимыми к негативным макроэкономическим последствиям конфликта в Иране.
Ракетные и беспилотные атаки нарушили логистические пути через Ормузский пролив, который является одним из ключевых узлов мировой экономики. Из-за кризиса большая часть морского и воздушного сообщения между Азией и Европой была парализована.
Ранее цена на нефть марки Brent выросла почти на 17%. На открытии торгов 9 марта она преодолела отметку в 110 долларов за баррель.
