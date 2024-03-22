WP: западные компании за два года закупили у РФ титана на $715 млн

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Западные компании продолжают закупать у России титан на сотни миллионов долларов, несмотря на санкции, обратила внимание The Washington Post. Эксперты отмечают, что Запад зависит от российских поставок металла, в частности для изготовления военных самолетов.
Так, производитель титана «ВСМПО-Ависма» не вошла в западные санкционные списки, при том, что один из его владельцев — «Ростех», против которого введены ограничения. В 2022 году компания экспортировала порядка 15 тыс. т титана на сумму $370 млн. Значительная часть была куплена союзниками Украины. Самыми крупными покупателями оказались компании из Германии, Франции, США и Великобритании. В 2023 году доходы от экспорта составили $345 млн.
Кроме того, в 2022 году РФ поставила европейской авиастроительной корпорации Airbus титан на $24 млн. По данным газета, компания стала самым крупным закупщиком среди других европейских и американских фирм. Более того, она увеличила закупки в сравнении с 2021 годом на 940%. Несмотря на обещание компании в конце 2022 года отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, она продолжала импорт продукции по меньшей мере до ноября 2023 года.
Еще одно предприятие — американская авиастроительная корпорация Boeing объявила о прекращении закупок титана у России в 2022 году. Но главные ее поставщики продолжают закупать российский металл. Среди них французский производитель двигателей и шасси Safran и британский Rolls-Royce, выпускающий двигатели для Airbus и Boeing. Последний весной 2022 года объявил о прекращении закупок российского титана, но импорт продолжался весь год и вырос с $5 млн до $6,7 млн. Поставки были отмечены только в апреле 2023 года.
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Кроме того, в 2022 году РФ поставила европейской авиастроительной корпорации Airbus титан на $24 млн. По данным газета, компания стала самым крупным закупщиком среди других европейских и американских фирм. Более того, она увеличила закупки в сравнении с 2021 годом на 940%. Несмотря на обещание компании в конце 2022 года отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев, она продолжала импорт продукции по меньшей мере до ноября 2023 года.
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Ювелина Бернст