Суд ЕС снял санкции с белорусского производителя шин «Белшина»

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Европейский суд общей юрисдикции снял санкции с белорусского производителя автомобильных шин ОАО «Белшина», следует из решения суда. Новость сообщает ТАСС.
«Белшина» попала под санкции в 2021 году. Европейский суд принял такое решение в отношении производителя шин по причине того, что он является «крупным источником для доходов режима Лукашенко».
Впоследствии компания смогла оспорить данный статус в суде, потребовав отменить ограничения, и выиграла дело. Суд исключил «Белшину» из списка санкций ЕС, введенных из-за военных действий на Украине, что компания также оспаривала.
«Белшина» — один из крупнейших производителей шин в Белоруссии. Она выпускает более 300 типоразмеров шин для различной комплектации автомобилей.
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Впоследствии компания смогла оспорить данный статус в суде, потребовав отменить ограничения, и выиграла дело. Суд исключил «Белшину» из списка санкций ЕС, введенных из-за военных действий на Украине, что компания также оспаривала.
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Мария Федоровцева