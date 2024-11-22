WSJ: Американский инвестор Линч намерен купить взорванный «Северный поток-2»

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Финансист из Майами Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по повреждённому российскому газопроводу «Северный поток-2». Это произойдёт в том случае, если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на письмо инвестора в министерство финансов США. В публикации отмечается, что Линч, который обычно избегает излишней публичности и предпочитает оставаться в тени, провёл 20 лет, занимаясь бизнесом в Москве.
В своём письме чиновникам и законодателям он указал, что американское владение газопроводом будет мощным рычагом в любых мирных переговорах с Россией, чтобы положить конец украинскому конфликту и служить долгосрочным интересам США.
По словам финансиста, владение «Северным потоком-2» даст США и Европе уникальную возможность полностью контролировать газоснабжение континента до самого конца эры ископаемого топлива.
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В своём письме чиновникам и законодателям он указал, что американское владение газопроводом будет мощным рычагом в любых мирных переговорах с Россией, чтобы положить конец украинскому конфликту и служить долгосрочным интересам США.
По словам финансиста, владение «Северным потоком-2» даст США и Европе уникальную возможность полностью контролировать газоснабжение континента до самого конца эры ископаемого топлива.
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Александр Бойцов