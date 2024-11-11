Патрушев: США и Британия могут устроить аналогичные «Северному потоку» теракты

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)
Штаты и Соединенное Королевство могут устроить аналогичные «Северным потокам» теракты, заявил помощник российского президента Николай Патрушев в разговоре с «Коммерсантомъ».
«По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на «Северных потоках» в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире», — прокомментировал председатель Морской коллегии.Теракты на нитках российского газопровода «Северный поток» произошли в сентябре 2022 года. Генпрокуратура начала дело о международном терроризме. Патрушев тогда был секретарем Совбеза РФ.
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Никита Кротов