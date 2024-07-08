Автоэксперт Сажин усомнился в вытеснении новыми китайскими авто европейских

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Автоэксперт Владимир Сажин предположил, что новые китайские автомобили не смогут вытеснить подержанные европейские с российского рынка.
«Китай до конца не вытеснит европейцев с рынка по причине того, что недоверие к китайцам у людей еще сохраняется. С тех времен, когда у нас на рынках начали появляться китайские товары не самого лучшего качества», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
До этого техническая неисправность одного трамвая в Кемерове оборвала работу остальных.
«Произошла техническая неисправность на вагоне пятого маршрута, на вагонной тележке. Выехала мобильная техническая бригада. Они устранят неисправность и движение будет восстановлено», — приводит «Сiбдепо» слова пресс-секретаря КЭТК Максима Гончаренко.
Ранее Владимир Сажин заявил о необходимости научить нейросети определять водителей, не имеющих полис ОСАГО.
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Мелисса Тимофеева