Автоэксперт Сажин предложил интересный метод распознавать водителей без ОСАГО

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил о необходимости научить нейросети определять водителей, не имеющих полис ОСАГО.
Специалист также поддержал инициативу Российского союза автостраховщиков (РСА) о ежедневных штрафах за езду без ОСАГО с помощью дорожных камер.
Ранее Владимир Сажин заявлял, что разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин.
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«Научить камеры видеонаблюдения определять есть ли у человека полис ОСАГО несложно. Если искусственный интеллект уже научили определять отсутствие ремня безопасности, то определить наличие полиса не составит труда», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Ранее Владимир Сажин заявлял, что разрешение не иметь полиса ОСАГО при регистрации автомобиля будет выгодно владельцам ретромобилей и коллекционных машин.
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Мелисса Тимофеева