Отсутствие ремней безопасности на подмосковных дорогах фиксируют 600 комплексов

Фото: iStock / itsarasak thithuekthak
На дорогах Подмосковья работают около 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации, 600 из которых, «Азимут 4», имеют возможность распознавать отсутствие ремня безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
В ведомстве пояснили, что автоматическая фиксация непристёгнутого ремня направлена на повышение безопасности и снижение аварийности с тяжкими последствиями. Нейросеть комплексов фотовидеофиксации Московской области обучена «видеть» зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя.
Там пояснили, что во втором квартале число случаев с непристёгнутыми ремнями в регионе увеличилось в 3,5 раза.
Минтранс Подмосковья призывает ответственно относиться к своей безопасности и не забывать пристёгиваться, а также использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей.
Читайте также:
Подмосковных водителей призвали отложить поездки из-за надвигающейся бури
Автоэксперт Сажин предложил интересный метод распознавать водителей без ОСАГО
В России предложили лишение водителей прав за незаконную установку знака «инвалид»
«Если ремень пристегнут, то нейросеть совершенно точно это «увидит». После нейросети это ещё раз проверяют сотрудники. Штраф за подобное нарушение ПДД составляет 1 тыс. рублей. За полгода в Московской области зафиксировали более 328 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности», – уточнили в ведомстве.
Там пояснили, что во втором квартале число случаев с непристёгнутыми ремнями в регионе увеличилось в 3,5 раза.
«Если в январе-марте было зафиксировано более 70 тыс. случаев, то в апреле-июне – почти 257 тыс. Чаще всего не пристёгивались в июне – более 97 тысяч раз», – пояснили в ведомстве.Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сидениях автомобилей на 45-50% и на 25% – для пассажиров на задних сидениях.
Минтранс Подмосковья призывает ответственно относиться к своей безопасности и не забывать пристёгиваться, а также использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей.
Читайте также:
Подмосковных водителей призвали отложить поездки из-за надвигающейся бури
Автоэксперт Сажин предложил интересный метод распознавать водителей без ОСАГО
В России предложили лишение водителей прав за незаконную установку знака «инвалид»
Лора Луганская