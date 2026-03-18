«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 млрд рублей «Т-авто»
Компания «Яндекс» объявила о продаже сервиса «Авто.ру». Покупателем выступит «Т-авто», входящая в группу «Т-технологии». Сумма сделки составит 35 миллиардов рублей.
Как сообщили в компании, стороны уже заключили соответствующее соглашение. После завершения сделки новый владелец получит не только сам сервис объявлений «Авто.ру», но и связанные проекты — B2B-платформу «Авто.ру бизнес» и сервис «еКредит».
При этом «Авто.ру» продолжит работать под собственным брендом и сохранит текущую команду. В «Яндексе» подчеркнули, что сервис будет развиваться как самостоятельное направление. Сделка станет одной из крупнейших на российском рынке онлайн-сервисов в автомобильной сфере за последнее время.
