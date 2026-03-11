Достижения.рф

Bloomberg: нефтяные компании в США несут потери из-за войны на Ближнем Востоке

Фото: iStock/ronniechua

Нефтеперерабатывающие предприятия США испытывают трудности на фоне резкого сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Снижение добычи стало заметно после перекрытия Ираном стратегического маршрута поставок — Ормузского пролива. С начала совместной военной операции США и Израиля среднесуточная добыча в регионе сократилась почти на семь миллионов баррелей. От перебоев особенно пострадали американские компании, зависящие от ближневосточного сырья, включая Chevron и Marathon Petroleum.

Наиболее уязвимой оказалась Калифорния. За последний год там закрылись несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов из-за роста стоимости сырья. На этом фоне цены на бензин в штате превысили пять долларов за галлон, что значительно выше среднего уровня по стране.

Альтернативными источниками нефти для США могут стать поставки из Мексиканского залива, Канады и Аляски. Однако из-за высокого спроса и ограниченного предложения цены на это сырье тоже заметно выросли.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0