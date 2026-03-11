Bloomberg: нефтяные компании в США несут потери из-за войны на Ближнем Востоке
Нефтеперерабатывающие предприятия США испытывают трудности на фоне резкого сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Снижение добычи стало заметно после перекрытия Ираном стратегического маршрута поставок — Ормузского пролива. С начала совместной военной операции США и Израиля среднесуточная добыча в регионе сократилась почти на семь миллионов баррелей. От перебоев особенно пострадали американские компании, зависящие от ближневосточного сырья, включая Chevron и Marathon Petroleum.
Наиболее уязвимой оказалась Калифорния. За последний год там закрылись несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов из-за роста стоимости сырья. На этом фоне цены на бензин в штате превысили пять долларов за галлон, что значительно выше среднего уровня по стране.
Альтернативными источниками нефти для США могут стать поставки из Мексиканского залива, Канады и Аляски. Однако из-за высокого спроса и ограниченного предложения цены на это сырье тоже заметно выросли.
