Azur Air опровергла слухи о продаже авиакомпании
Авиакомпания Azur Air официально опровергла сообщения о переговорах по продаже бизнеса. Об этом пишет РИА Новости.
Слухи появились на фоне публикации неподтвержденных сведений о том, что маркетплейс Wildberries якобы ведет переговоры о приобретении Azur Air. В организации подчеркнули, что информация о каких‑либо диалогах с потенциальными покупателями не соответствует действительности.
Представители перевозчика дополнительно отметили, что авиакомпания продолжает выполнять рейсы в полном соответствии с утвержденной программой полетов.
Ранее неблагоприятные погодные условия вынудили экипаж самолета изменить курс и сделать вынужденную посадку на запасном аэродроме.
