Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса

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Нидерландская Yandex N.V. заключила окончательное соглашение о продаже всех российских бизнесов группы и международных рынках на общую сумму 475 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что российский бизнес продают консорциуму частных инвесторов.
Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество «Яндекс». Это частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже.
До 31 июля текущего года нидерландское подразделение сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса», добавили в компании.
Ранее сообщалось, что нидерландский «Яндекс» запустил развлекательный сервис Yango Play, являющийся аналогом «Кинопоиска».
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Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество «Яндекс». Это частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже.
Ранее сообщалось, что нидерландский «Яндекс» запустил развлекательный сервис Yango Play, являющийся аналогом «Кинопоиска».
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Анастасия Чинкова